17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Haliç Köprüsü’nde yol verme kavgası kamerada: Silahlı sürücü polisten kaçamadı
E-5 Karayolu Ayvansaray mevkisinde İETT otobüsü şoförüyle otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartıştı. Hem seyreden hem de tartışan iki sürücü Haliç Köprüsünün üzerinde araçları durdurup kavgaya tutuştu. Yaşananlar kameralara yansırken, Kağıthane polisi şoföre silah çektiği iddia edilen ve kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.