29 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Hakkari'de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari’de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.11.2025 01:38
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde Narkotik köpeği ile bir kamyonette yapılan aramada zula diye tabir edilen bölgelerde 80 kilo 200 gram Metamfetamin maddesi, 6 kilo 300 gram kokain maddesi ile 1 kilo eroin maddesi olmak üzere toplam 87 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
