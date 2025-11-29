29 Kasım 2025, Cumartesi
Hakkari'de 87 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesinde Narkotik köpeği ile bir kamyonette yapılan aramada zula diye tabir edilen bölgelerde 80 kilo 200 gram Metamfetamin maddesi, 6 kilo 300 gram kokain maddesi ile 1 kilo eroin maddesi olmak üzere toplam 87 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.