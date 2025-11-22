Güzellik merkezinde genç kadının gözüne yapıştırıcı kaçtı: Kör olabilirdim

22 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 22.11.2025 11:55
İstanbul Esenyurt’ta bir güzellik salonuna giderek kirpiklerini yaptırmak isteyen Dilara Çalışkan, hatalı işlem sonrasında kör olma tehlikesiyle karşılaştı. Kirpiklerine sürülen yapıştırıcının gözünün içine kaçmasıyla kısmı körlük yaşayan genç kadın, soluğu hastanede aldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen Çalışkan’ın ise hatalı işlemin ardından işyerinde tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı, sosyal medya hesapları ve cep telefonu numarasının da işyeri sahibi tarafından engellendiği iddia edildi.
