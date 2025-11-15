15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gurbetçi ailenin tatili zehir oldu! Böcek ailesinden geriye baba kaldı
Gurbetçi ailenin tatili zehir oldu! Böcek ailesinden geriye baba kaldı

Gurbetçi ailenin tatili zehir oldu! Böcek ailesinden geriye baba kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 09:23
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen Böcek ailesinden önce iki kardeş, ardından da anneleri yedikleri sokak lezzetlerinin ardından hayatını kaybetti. Baba ise yaşam mücadelesi veriyor. Peki, anne ve iki çocuğunu ölüme götüren neydi? Midye ve kumpir yedikleri biliniyor. Yapılan otopsinin ardından adli tıp kurumu bir ön rapor hazırladı. Peki raporda ne yazıyor? Detayları A Haber Kübra Kılıç Tepeci aktardı. Haberi duyan herkes şokta. Gıda uzmanları bakın ne diyor?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gurbetçi ailenin tatili zehir oldu! Böcek ailesinden geriye baba kaldı
Meteorolojiden sarı kodlu uyarı!
Meteorolojiden sarı kodlu uyarı!
Gurbetçi ailenin tatili zehir oldu!
Gurbetçi ailenin tatili zehir oldu!
Sigara fareleri yakalandı!
Sigara fareleri yakalandı!
Haftanın son iş gününde trafik yüzde 80’e ulaştı
Haftanın son iş gününde trafik yüzde 80’e ulaştı
İş yerine defalarca giren hırsızı sopayla böyle kovaladı
İş yerine defalarca giren hırsızı sopayla böyle kovaladı
Kastamonu’da Ilgaz Dağı beyaza büründü
Kastamonu’da Ilgaz Dağı beyaza büründü
Türkiye’nin isim haritası çıkarıldı! İşte en popüler isimler
Türkiye'nin isim haritası çıkarıldı! İşte en popüler isimler
Sivas’ta kar ulaşımı aksattı
Sivas’ta kar ulaşımı aksattı
Siirt’te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Siirt’te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Yemek tepsisindeki cep telefonunu böyle çaldı
Yemek tepsisindeki cep telefonunu böyle çaldı
Kısa süreli yağmur yolları nehre çevirdi
Kısa süreli yağmur yolları nehre çevirdi
Kaya parçası yola düşüp otomobile çarptı
Kaya parçası yola düşüp otomobile çarptı
Daha Fazla Video Göster