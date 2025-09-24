Grip mevsimi başladı! Kimle grip aşısı olmalı?

Mevsim sonbahar... Hava tam anlamıyla soğudu diyemeyiz ama ne giyeceğimizi şaşırdığımız o mevsimi yaşıyoruz. Hastalıklar da yavaş yavaş başladı. Uzmanlar da işte bu yüzden grip aşısını öneriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN