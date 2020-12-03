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Gözlükte buğu nasıl önlenir? Gözlükte buğu önleyici kullanmak zararlı mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.12.2020 11:54
Güncelleme:03.12.2020 11:59
Gözlük kullananlar eğer maskelerini yanlış taktıysa gözlüklerinde buğu oluşuyor. İşte buna çare bulmaya çalışan bazı kişiler ise son günlerde araçlarda kullanılan buğu önleyicileri kullanmaya başladı. Ancak doktorlar uyarıyor; bu kimyasal solüsyonlar hem gözünüze hem de cildinize zarar verebilir.

Gözlük takıyorsanız bir de maskenizi tam kapatmadıysanız, gözlüğünüzde buğu oluşması kaçınılmaz.

İşte son günlerde bu sorunu yaşayanlar, araçlarda kullanılan buğu önleyicilere yönelmeye başladı. Antifok da denilen bu ürünler, birçok kimyasal maddeyi içeriyor. O nedenle uzmanlar uyarıyor: Bu ürünleri gözlük için kullanmayın.

Eğer bu ürünleri kullandıktan sonra, gözünüzde ya da yüzünüzde herhangi bir olumsuzluk oluştuysa, hemen bir doktorun kapısını çalmak gerekiyor.
Uzmanlara göre eğer gözlükteki buğu önlenmek isteniyorsa medikal firmalar tarafından üretilenlerin tercih edilmesi lazım.

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