Görüntüler Ankara’dan… Bir garip yapı: Bina duvarı manzaralı balkonlar 'Hapsolduk, dışarı bakamıyoruz'

Ankara Yenimahalle'de inşaatı süren apartman, 48 senelik 4 katlı binaya dayandı. Binanın yan cephesindeki balkon ile camlar tamamen kapanırken, apartmandakiler duruma tepkisiz kalmadı. Binanın sahibi 56 yaşındaki Akif Şahbaz, Almanya'da yaşadığını ve tatil için geldiğinde bu vaziyetle karşılaştığını ifade ederek, "Balkondan dışarı bakamıyoruz. Böyle bir şey hayatta görülmemiş. 10 balkonu öldürüp, buradaki insanları hapsetmeye hiç kimsenin hakkı yok" şeklinde konuştu.