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Görüntüler Afyonkarahisar'dan... Termal tesisler ara tatilde doldu

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 20.01.2024 10:18
Afyonkarahisar'ın şifalı suyu ile ünlü termal tesislerinde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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