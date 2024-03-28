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Görev başında iftar! Polis uygulama noktasında iftar hazırlığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2024 20:13
Türkiye'nin güvenliğini sağlayan polisler, iftarlarını görev başında yapıyor. A Haber muhabir Yüksel Akalan Erzurum'da iftar hazırlığı yapan polislerin yanından detayları aktardı.
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