27 Nisan 2024, Cumartesi
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Doğalgaz sızıntısından yangın çıktı! Mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı
Bağcılar'da 4 çocuğun evde yalnız olduğu sırada arızalı olan doğalgaz borusundan sızan gazdan yangın çıktı. Mahalle sakinleri ile alışverişten evine dönen anne, çocukları dışarı çıkardı. Gazdan etkilenen çocuklara olay yerine gelen ambulansta oksijen tedavisi yapılırken itfaiye ekiplerince yangın, büyümeden söndürüldü.