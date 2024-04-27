Direk tamir edildi, leyleklerin yuvası kurtarıldı!

Kandıra ilçesi Kocakaymaz Mahallesi sakinleri, Hacıgaziler Camii’nin önünde bulunan ve leyleklerin yuva yaptığı kullanılmayan telefon direğinin yan yattığını gördü. Vatandaşların haber vermesi üzerine Kocakaymaz Mahalle Muhtarı Sedat Değer durumu, Muhtar Aktif Sistemi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Muhtar Değer, ayrıca leylek yuvasının onarılmasını da talep etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtarlık Şube Müdürlüğü, talebin değerlendirilmesi için konuyu Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne iletti. Belediyeye bağlı ekipler olay yerine giderek rüzgarın etkisiyle yan yatan telefon direğinin bakım ve onarımını yaptı. Ekipler, ayrıca leylek yuvasının temizliğini de gerçekleştirdi. Daha sonra dişi ve erkek leylek, yuvaya konarak yerleşti.

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