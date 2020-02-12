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12.02.2020

Görenleri hayrete düşüren olay! Şelale yukarı aktı! |Video

Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor. İskoçya’da yüksek hızda esen rüzgarlar, Lum Şelalesi’nin yukarıya doğru akmasına neden oldu. İşte görenleri hayrete düşüren anlar...

Britanya Adası'nda etkini sürdüren Ciara fırtınasında hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarlar, İskoçya'daki Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şelaleden akan suların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

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