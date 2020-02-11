Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçak böyle yalpaladı |Video

Avrupa'da şiddetli rüzgar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ciara fırtınası İngiltere'yi teslim aldı. Rüzgar binlerce tonluk vinçleri pervane gibi taşındı. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Bir pilotun iniş esnasında yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. İşte o korkunç anlar...