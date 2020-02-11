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11.02.2020
Avrupa'yı şiddetli fırtına vurdu! Uçak böyle yalpaladı |Video
Avrupa'da şiddetli rüzgar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ciara fırtınası İngiltere'yi teslim aldı. Rüzgar binlerce tonluk vinçleri pervane gibi taşındı. Şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü. Çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Bir pilotun iniş esnasında yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. İşte o korkunç anlar...
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