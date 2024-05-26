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Görenler hayrete düşüyor! Hollywood'un fantastik canavarı...

İHA
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Giriş: 26.05.2024 12:43
Kars'ın Selim ilçesinde bulunan dağı görenler şaşkına dönüyor. Fotoğrafçı Serkan Erkoç, "Doğa fotoğrafı çekerken arkamdaki silüeti fark ettim" ifadelerini kullandı. İşte fotoğrafçıların ilgisini çeken o dağ bakın neye benziyor...
Bu dağı gören hayrete düşüyor! BU DAĞI GÖREN HAYRETE DÜŞÜYOR!

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Görenler hayrete düşüyor! Hollywood’un...
Görenler hayrete düşüyor! Hollywood'un...
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