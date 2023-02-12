12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gören hayrete düştü! Deprem sonrasında şelalenin suyu kesildi

Gören hayrete düştü! Deprem sonrasında şelalenin suyu kesildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2023 12:33
Güncelleme:12.02.2023 12:45
Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Homurlu Şelalesi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremin ardından suyunu kesti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Türkiye'de pek çok etkiye neden oldu. Bölgede depremin etkisiyle çok sayıda bina yıkılırken, deprem Kayseri'den de yoğun bir şekilde hissedildi. Develi'nin Küçük Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi de depremin etkisiyle suyunu kesti.

Deprem öncesi yoğun şekilde aktığı görülen şelalenin aniden suyunu kesmesi görenleri hayrete düşürdü.

Dehşet veren görüntü! Dağ böyle sarsıldı DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜ! DAĞ BÖYLE SARSILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Depremin 146. saatinde Eylül Kılıç kurtarıldı
Depremin 146. saatinde Eylül Kılıç kurtarıldı
Gören hayrete düştü! Deprem sonrasında...
Gören hayrete düştü! Deprem sonrasında...
İşte 7,6’lık depremin yeni görüntü!
İşte 7,6'lık depremin yeni görüntü!
Türkiye’nin çocukları herkesi duygulandırdı
Türkiye'nin çocukları herkesi duygulandırdı
152. saatte Ahmet mucizesi
152. saatte Ahmet mucizesi
Dehşet veren görüntü! Dağ böyle sarsıldı
Dehşet veren görüntü! Dağ böyle sarsıldı
Hatay’da 149’uncu saatte mucize kurtuluş
Hatay'da 149'uncu saatte mucize kurtuluş
O hemşireler A Haber’e konuştu
O hemşireler A Haber'e konuştu
Umut hep var!
Umut hep var!
İşte Türkiye’nin konuştuğu o bina!
İşte Türkiye'nin konuştuğu o bina!
Büyük yıkım köyleri de vurdu!
Büyük yıkım köyleri de vurdu!
Ses alınan kadın için amansız mücadele!
Ses alınan kadın için amansız mücadele!
Daha Fazla Video Göster