12 Şubat 2023, Pazar
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Gören hayrete düştü! Deprem sonrasında şelalenin suyu kesildi
Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Homurlu Şelalesi Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 2 depremin ardından suyunu kesti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Türkiye'de pek çok etkiye neden oldu. Bölgede depremin etkisiyle çok sayıda bina yıkılırken, deprem Kayseri'den de yoğun bir şekilde hissedildi. Develi'nin Küçük Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi de depremin etkisiyle suyunu kesti.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem Türkiye'de pek çok etkiye neden oldu. Bölgede depremin etkisiyle çok sayıda bina yıkılırken, deprem Kayseri'den de yoğun bir şekilde hissedildi. Develi'nin Küçük Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi de depremin etkisiyle suyunu kesti.
Deprem öncesi yoğun şekilde aktığı görülen şelalenin aniden suyunu kesmesi görenleri hayrete düşürdü.