05 Mayıs 2024, Pazar
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Burdur’da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalar kameralara yansıdı
Burdur’da mart ayında dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalara ait KGYS görüntüleri yayınlandı. Kazaların birinde, park halindeyken arkasını kontrol etmeden yola fırlayan sürücünün kullandığı otomobile çarpıp, refüj taşına vuran motosikletli ağır yaralandı.