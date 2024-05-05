05 Mayıs 2024, Pazar
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İstanbul'da düğün magandaları trafiği felç etti
İstanbul’da seyir halindeki trafikte duran düğün magandaları trafiği felç etti. Konvoydaki şahıslar halay çektikten sonra araçlarına binerek uzaklaşırken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda trafiğin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.