05 Mayıs 2024, Pazar
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58 yıldır gerçek kimliğini arıyor! Raziye Şimşek’in “kimlik” mücadelesi
Öksüz bir bebek olarak hayata başlayan Raziye Şimşek doğduktan sonra yurda bırakıldı, çok geçmeden yasal olmayan yollarla evlatlık verildi. Evlendi, tam mutlu olacakken bu kez de evlatlıktan reddedildi. Adına iki TC kimlik numarası olan Şimşek haliyle yaşadığı sorunlardan dolayı gerçek kimliğini arıyor.