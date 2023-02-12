DEPREMİN dehşet veren görüntüsü! Dağın sarsıldığı anlar kamerada

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin etkilediği Osmaniye’de deprem anına ait yeni görüntüler oraya çıkmaya devam ediyor. Görüntüde deprem sırasında yer ve dağın sarsıldığı anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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