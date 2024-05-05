Diyetisyen oldu babasına traktör aldı! Baba ve kızın duygusal anları beğeni topladı

Manisa'da yaşayan Hüseyin Ege yıllarca emek verip kızını okuttu. Diyetisyen olan kızı ise kazandığı parayla babasının hayali olan mavi traktörü aldı. Baba ve kızın duygusal anları sosyal medyada gündem oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN