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Dalından sofraya kirazın yolculuğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 17:04
Kiraz sapından çekirdeğine kadar sağlık açısından birçok faydaya sahip. Biz de kirazın anavatanına, İzmir Kemalpaşa'ya gideceğiz. Dalından koparılan kirazın, sofraya uzanan yolculuğuna eşlik ettik...
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Dalından sofraya kirazın yolculuğu
Dalından sofraya kirazın yolculuğu
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