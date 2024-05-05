Dalından sofraya kirazın yolculuğu

Kiraz sapından çekirdeğine kadar sağlık açısından birçok faydaya sahip. Biz de kirazın anavatanına, İzmir Kemalpaşa'ya gideceğiz. Dalından koparılan kirazın, sofraya uzanan yolculuğuna eşlik ettik...

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