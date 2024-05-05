Eskimeyen şehir Edirne! Tarih kokan serhat şehir

Tarihi kimliği, doğası ve lezzetleriyle önemli bir turizm şehri Edirne. Aynı zamanda ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı olan tarihi kent son yıllarda aldığı yatırımlar ve hayata geçen projelerle gücüne güç kattı. İşte Edirne'ye kısa bir yolculuk...

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