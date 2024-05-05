05 Mayıs 2024, Pazar
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İstanbul’da film gibi olay: Silahla kendini vurdu, polis kan izlerini takip edip oyununu bozdu
Tarlabaşı’nda eski eşine kızan şahıs, silahla kendini bacaklarından vurup yaraladı. Hastanede kendisini maskeli bir şahsın vurduğunu söyleyen adamın oyununu Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri bozdu. Sokaktaki kan izlerini takip eden polis adamın üstünden çıkan anahtarla dairesine girdiğinde tabancalar ve çok miktarda bonzai ele geçirdi. Bir aparta da silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıkan şahıs, tekerlekli sandalyeyle çıkartıldığı adli makamlarca ev hapsine çarptırıldı.