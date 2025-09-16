16 Eylül 2025, Salı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan ziyareti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nun Azerbaycan ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 15:38
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette önemli temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından kabul edildi ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret kapsamında ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirildi. Bayraktaroğlu, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabrini, Şehitler Hıyabanı’nı ve Bakü Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlik defterini imzaladı. Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Ziyaret, iki ülke arasındaki askeri ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.
