27 Ekim 2021, Çarşamba
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Gençler istedi aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak
Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı. Yapılan açıklamada, "Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” ifadelerine de yer verildi.