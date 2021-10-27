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Gençler istedi aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak

İHA
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Giriş: 27.10.2021 15:15
Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı. Yapılan açıklamada, "Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” ifadelerine de yer verildi.
Gençler istedi aşiret büyükleri karar aldı
Gençler istedi aşiret büyükleri karar aldı
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