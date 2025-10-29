29 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Gebze’deki 6 katlı bina neden çöktü? Uzman isim A Haber’de
Giriş: 29.10.2025 09:14
İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş, durduk yerde çöken binanın fotoğraflarını A Haber'de yorumlayarak, olayın mühendislik ilkelerine aykırı ve "çok enteresan" olduğunu belirtti. Kocabaş, eczane katının aşırı yüksek tavanının iki kat olabileceğine, en üstte ilave bir kat bulunduğuna ve katlar arasındaki yapısal farklılıklara dikkat çekerek, çöküşün nedeninin binanın taşıyıcı sistemine sonradan yapılan proje dışı müdahaleler olabileceğini vurguladı.
