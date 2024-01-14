14 Ocak 2024, Pazar
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Galata’da şüpheli ölüm: Norveçli turist ölü bulundu, Yunan kadın hastanede
Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata semti Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) 2 gün önce bir uygulama üzerinden sokakta bulunan binadaki daireye kiraladı. Daireye giren çiftten apartman görevlisi İbrahim E. haber alamadı. Bunun üzerine İbrahim E., de sahibini arayarak çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu gördü.