28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Futbolcu olma hayali kuran 10 yaşındaki çocuk köpeklerden kaçarken bacağını kırdı
Büyükçekmece’de futbolcu olma hayali kuran 10 yaşındaki Deniz Ilgar Bal, parktan eve dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken dizini demir kapıya çarparak bacağını kırdı. Baba Kenan Bal ise, “Bacağı alçıya alınan çocuğun tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar, bacağın riskli bir noktadan kırıldığını ve düzgün kaynamama riski olduğunu söylediler” dedi.