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Fırtınanın etkisiyle uçan çatı 3 evde ve 1 araçta hasara neden oldu

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Giriş: 09.03.2024 19:46
Hatay’ın Arsuz ilçesinde geçtiğimiz gece saatlerinde etkili olan fırtına bir sitenin çatısını uçurdu. Çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansırken, 3 ev ve 1 araç zarar gördü.
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