FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail lobisine destek

Türkiye'yi karalamak ve terör propagandası yapmak için NBA platformunu kullanan FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'in İsrail lobisiyle yürüttüğü işbirliği gün yüzüne çıktı. Kanter, İsrail yanlısı sosyal medya fenomenleri listesine 11. sıradan girdi. İsrail'e gönüllü destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren FETÖ'cü, "gelecek yıl ilk 3'e giriyorum" dedi.

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