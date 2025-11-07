Fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası

Ticaret Bakanlığı, İzmir'de sosyal medya fenomenlerinin 7 bin liralık boyoz hesabı paylaşımıyla gündeme gelen olaya ilişkin devreye girdi. Yapılan incelemede satışın Konak ilçesinde seyyar bir boyoz arabasında gerçekleştiği işletmede fiyat listesi bulunmadığı belirlendi. Bakanlık işletmeye 47 bin 490 lira idari para cezası kesti.

