Fatih’te yapılan müzayedenin geliri Gazze’ye gidecek

Fatih’te yapılan müzayedenin geliri Gazze’ye gidecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 00:01
Fatih Belediyesi’nce gelirleri Gazze’deki Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aşevi’nde kullanılması planlanan 3. Hayır Müzayedesi yapıldı. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Prof. Dr. Ali Erbaş, iş insanları, sanatçılar ve gönüllüler katıldı. Müzayede öncesi kürsüye çıkan Ali Erbaş Gazze için dua etti. Duanın ardından çeşitli antika eşyalardan oluşan bir müzayede yapıldı. Toplanan gelirler, Gazze’de faaliyet gösteren aşevine bağışlanacağı belirtildi.
