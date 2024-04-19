Fatih’te firari maymun görenleri şaşkına çevirdi! Binalara tırmanan maymuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi

Fatih’te firari maymun ‘Momo’ yine sahibinden kaçtı. Momo, binalara tırmanarak vatandaşları peşinden koştururken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN