Fatih’te bekçiden kaçan şüpheliden 6,6 kilo uyuşturucu çıktı

Fatih’te bekçiden kaçan şüpheliden 6,6 kilo uyuşturucu çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 15:55
Fatih’te devriye görevi yapan bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli H.E., kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde ve attığı poşette 1 kilo 105 gram, evinde yapılan aramada ise 5 kilo 575 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.
