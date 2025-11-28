28 Kasım 2025, Cuma
Fatih’te bekçiden kaçan şüpheliden 6,6 kilo uyuşturucu çıktı
Fatih’te devriye görevi yapan bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli H.E., kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde ve attığı poşette 1 kilo 105 gram, evinde yapılan aramada ise 5 kilo 575 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.