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Yeni haftada Eyyam-ı Bahur sıcakları etkili olacak yangın bölgelerinde hava durumu

Yeni haftada Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları gündemde. Yangın bölgelerinde hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceği Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarafından değerlendirildi.

Yeni haftada etkili olması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları gündemde. Sıcak hava dalgasının etkisiyle özellikle yangın bölgelerindeki hava koşulları merak edilirken, uzman değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.

YANGIN BÖLGELERİNDE SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Yeni haftada beklenen sıcaklık değerleri ve hava koşullarının yangın bölgelerine etkisi ele alındı. Sıcaklık artışlarıyla birlikte bölgelerdeki meteorolojik şartlar değerlendiriliyor.

METEOROLOJİ UZMANINDAN DEĞERLENDİRME

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftada beklenen hava sıcaklıkları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, uzman konuğuyla birlikte hava durumuna ilişkin detayları aktardı.

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