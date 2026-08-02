Yeni haftada etkili olması beklenen Eyyam-ı Bahur sıcakları gündemde. Sıcak hava dalgasının etkisiyle özellikle yangın bölgelerindeki hava koşulları merak edilirken, uzman değerlendirmeleri yakından takip ediliyor.
YANGIN BÖLGELERİNDE SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?
Yeni haftada beklenen sıcaklık değerleri ve hava koşullarının yangın bölgelerine etkisi ele alındı. Sıcaklık artışlarıyla birlikte bölgelerdeki meteorolojik şartlar değerlendiriliyor.
METEOROLOJİ UZMANINDAN DEĞERLENDİRME
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftada beklenen hava sıcaklıkları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, uzman konuğuyla birlikte hava durumuna ilişkin detayları aktardı.