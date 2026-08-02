Bahçelievler E-5'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 sürücü yaralandı

İstanbul Bahçelievler E5 Karayolu'nda trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazanın ardından araçlardan birinde yangın çıktı. Küçükçekmece istikametinde yaşanan olayda, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.