Bakırköy'de bir parkta uygunsuz davranışlarda bulundukları belirlenen 2 kişi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Bakırköy'de bir parkta yaşanan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta çekildiği belirlenen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme yaptı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları değerlendirilen kişilerin J.R.S.A.M. (19) ile Z.M.A.E. (22) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 2 kişi hakkında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatıldığı ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri aktarıldı.