Doğu'nun göz bebeği, dünya kayısı başkenti Malatya; tarihi, kültürü ve eşsiz mutfağıyla Anadolu Diyarı'na konuk oldu. Sanat Sokağı'ndan Kültür Evi'ne, gün kurusu kayısıdan kadim Malatya mutfağına uzanan yolculuk ekrana taşındı.

Anadolu Diyarı bu hafta Doğu'nun önemli şehirlerinden Malatya'ya konuk oldu. Dünya kayısı başkenti olarak anılan Malatya'nın tarihi dokusu, kültürel mirası ve zengin mutfağı izleyiciyle buluştu.

MALATYA'NIN SİMGESİ KERNEK MEYDANI

Malatya gezisinin ilk duraklarından biri kentin simge noktalarından Kernek Meydanı oldu. Şehrin tarihi ve kültürel yapısı, sokakları ve geleneksel mimarisiyle birlikte ele alındı.

SANAT SOKAĞI VE MALATYA KÜLTÜR EVİ

Cumbalı evleriyle dikkat çeken Sanat Sokağı, geçmişle bugünü buluşturan yapısıyla öne çıkıyor. Yatay mimarinin güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Malatya Kültür Evi'nde, kentin değerleri ve unutulmaz isimleri yaşatılıyor. Ünlü simalara özel odaların bulunduğu kültür evinde, Pütürgeli Kemal Sunal'ın da heykeli yer alıyor.

GÜN KURUSU KAYISININ YOLCULUĞU

Malatya'nın dünyaca ünlü kayısısı, kentin en önemli değerleri arasında bulunuyor. Kurutulan kayısılar, Malatya tabiriyle "gün kurusu" olarak sofralara ulaşıyor.

MALATYA MUTFAĞININ ZENGİNLİĞİ

Kitaplara sığmayacak kadar köklü bir geçmişe sahip Malatya mutfağı, yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Yaprak sarmadan kağıt kebabına, Polat köftesinden bulgur köftelerine kadar çok sayıda özel tat kentin gastronomi kültürünü oluşturuyor. Yaprak sarmanın dağılmasını önleyen özel pres yöntemleri, Malatya mutfağındaki geleneksel tekniklerden biri olarak aktarılıyor.

GÜLEN YÜZLER KAFESİ PROJESİ

Malatya Sanat Sokağı'nda yer alan Gülen Yüzler Kafesi projesi de ekrana taşındı. Özel öğrencilerin aşçılık eğitimi aldığı projede, hazırlanan lezzetler ziyaretçilerle buluşuyor.

A HABER MALATYA'YI GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber Muhabiri Mehmet Türel ve Kameraman Turgut Yaman, Malatya'nın tarihi, kültürel ve gastronomik değerlerini görüntüleyerek ekranlara taşıdı.