Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Türkiye'nin gündemindeki Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklama kararları alındı. Hakimlik, aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olduğu belirtilen ve halen Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da yer aldığı 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ve Kameraman Enes Özcan, soruşturmadaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.