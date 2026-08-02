Terörsüz Türkiye sürecinde gözler TBMM'deki çalışmalara çevrildi. Sürecin bölgedeki yansımaları ve Adıyaman'daki beklentiler, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu'nun değerlendirmeleriyle ele alındı.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalara çevrildi. Sürecin bölgedeki etkileri ve vatandaşların beklentileri farklı başlıklarla gündeme gelirken, Adıyaman'daki değerlendirmeler de yakından takip ediliyor.

GÖZLER TBMM'DEKİ ÇALIŞMALARDA

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis gündemindeki çalışmalar ve sürece ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Bölgedeki ekonomik ve sosyal beklentiler de sürecin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

ADIYAMAN'DAN SÜRECE BAKIŞ

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, A Haber canlı yayınında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Torunoğlu, sürecin bölgeye yansımaları ve beklentiler hakkında açıklamalar yaptı.

A HABER BÖLGEDEN AKTARDI

A Haber Muhabiri Mehmet Türel, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ile birlikte sürece ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.