Eminönü'ndeki tarihi handa 42 yıldır pide yapan Ahmet ustanın hikayesi

İstanbul'un tarihi Eminönü semtinde bulunan bir handa, yıllara meydan okuyan bir lezzet hikayesi yaşanıyor. Ailesi yüzyıllardır ekmekçilikle uğraşan Ahmet Alagöz, 13 yaşında başladığı pide ustalığını 42 yıldır sürdürüyor. A Haber Muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve Kameraman Ahmet Işık, Ahmet Alagöz'ün 42 yıllık ustalık hikayesini görüntülediler. pide ustası Ahmet Alagöz, pidenin tarihi, yapım süreci ve geleneksel yöntemlerini anlattı.