Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, A Haber Eğitim Dünyası programına konuk oldu. Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Adıgüzel, üniversitenin eğitim yaklaşımı ve öğrencilere sunduğu imkanları değerlendirdi.
"YAŞAM BOYU ÖĞRENME AVANTAJI SUNUYOR"
Programda Anadolu Üniversitesi'nin vizyonu ve eğitim modeli ele alındı. Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin yaşam boyu öğrenme anlayışıyla öğrencilere farklı eğitim fırsatları sunduğunu ifade etti.
ÇİFT DİPLOMA VE ULUSLARARASI İMKANLAR
Anadolu Üniversitesi'nin öğrencilerine çift diploma imkanı sunduğu belirtildi. Üniversitenin öğrencilere sunduğu akademik fırsatlar ve kariyer imkanları programda değerlendirildi.
ENGELSİZ KAMPÜS PROJESİ
Anadolu Üniversitesi'nin engelsiz kampüs projesiyle öne çıktığı vurgulandı. Öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.
AÇIKÖĞRETİMDE YENİ NESİL PROGRAMLAR
Programda Açıköğretim Fakültesi'ndeki yeni nesil programlar da gündeme geldi. Mezun öğrencilere yönelik farklı alanlarda eğitim fırsatları ve 50 farklı AÖF branşı imkanı değerlendirildi.
MİKRO YETERLİLİK SİSTEMİ NEDİR?
Eğitimde yeni modeller arasında yer alan mikro yeterlilik sistemi de programın başlıkları arasında yer aldı. Sistemin öğrencilere sunduğu imkanlar ele alındı.
A HABER EĞİTİM DÜNYASI'NDA DEĞERLENDİRİLDİ
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversite kenti Eskişehir'in öğrencilere sunduğu imkanlara da değindi.