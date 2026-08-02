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Erzurum Yedigöller doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Erzurum'da saklı bir güzellik olarak öne çıkan Yedigöller, hafta sonu doğaseverlerin uğrak noktası oluyor. Bölgenin doğal yapısı ve gölleri ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Erzurum'un doğal güzellikleri arasında yer alan Yedigöller, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bölge, gölleri ve doğal çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ YEDİGÖLLER

Hafta sonu ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller, sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bölgedeki göller, çevresindeki doğal yapıyla birlikte ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

DOĞAYA RENK KATAN MANZARA

Yedigöller'in sahip olduğu doğal çeşitlilik, bölgeyi keşfetmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları, bölgenin eşsiz manzaraları eşliğinde vakit geçiriyor.

A HABER GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Erzurum Yedigöller'in doğal güzelliklerini görüntüleyerek detayları aktardı.

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