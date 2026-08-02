Erzurum'un doğal güzellikleri arasında yer alan Yedigöller, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bölge, gölleri ve doğal çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.
DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ YEDİGÖLLER
Hafta sonu ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Yedigöller, sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bölgedeki göller, çevresindeki doğal yapıyla birlikte ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.
DOĞAYA RENK KATAN MANZARA
Yedigöller'in sahip olduğu doğal çeşitlilik, bölgeyi keşfetmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları, bölgenin eşsiz manzaraları eşliğinde vakit geçiriyor.
A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, Erzurum Yedigöller'in doğal güzelliklerini görüntüleyerek detayları aktardı.