Ankara'nın Ayaş ilçesinde coğrafi işaretli meşhur domatesin hasat sezonu başladı. Bol sulu, ince kabuklu ve aromasıyla öne çıkan Ayaş domatesinin tarladan sofraya yolculuğu A Haber'de ekrana geliyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesi denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan coğrafi işaretli Ayaş domatesi, iri yapısı, ince kabuğu ve bol sulu olmasıyla diğer domateslerden ayrılıyor.

AYAŞ DOMATESİNİN SIRRI TOPRAĞINDA

Üreticiler, Ayaş domatesinin en önemli özelliğinin bölgenin toprağı olduğunu belirtiyor. Çiftçi Necmiye Alaycı, Ayaş domatesinin lezzetinin yetiştiği topraktan geldiğini ifade ediyor. Domatesin içinin sulu, kabuğunun ince ve aromasının güçlü olduğu aktarılıyor.

OTURAK DOMATES ÖZELLİĞİYLE FARKLILAŞIYOR

Ayaş domatesinin diğer türlerden farklı olarak oturak domates olduğu belirtiliyor. Üreticiler, domatesin sırık domatesi gibi yukarı doğru değil, toprağa yakın şekilde geliştiğini ve lezzetini buradan aldığını anlatıyor.

HASAT AĞUSTOSTA BAŞLAYIP KASIMA KADAR SÜRÜYOR

Ayaş domatesinde hasadın ağustos ayında başlayarak kasım sonuna kadar devam ettiği belirtiliyor. Üreticiler, özellikle yaz sonu döneminde yapılan menemen ve salçalık hazırlıklarında Ayaş domatesinin tercih edildiğini söylüyor.

TARLADAN SOFRAYA UZANAN GELENEK

Ayaş domatesinin yalnızca taze tüketilmediği, salça ve kışlık hazırlıklarda da kullanıldığı ifade ediliyor. Üreticiler, domates tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekiyor. Necmiye Alaycı, "Geleceğin yatırımı tohumdur" diyerek Ayaş domatesinin korunması gerektiğini vurguluyor.

A HABER HASADA TANIKLIK ETTİ

A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasan Can Türkeş Ayaş'taki domates hasadını görüntüledi. Çiftçi Necmiye Alaycı, Ayaş domatesinin üretim sürecini ve lezzet sırlarını anlattı.