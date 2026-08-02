TRABZON PİDESİNİN LEZZET SIRRI
Karadeniz mutfağının sevilen tatlarından Trabzon pidesi, özel hazırlanışı ve yöresel dokusuyla dikkat çekiyor. Ustaların geleneksel yöntemlerle hazırladığı Trabzon pidesinin lezzet sırrı ekrana taşınıyor.
GİRESUN PİDESİ KARAFIRINDA PİŞİYOR
Giresun'da geleneksel karafırınlarda hazırlanan pideler, çıtır dokusu ve kendine has lezzetiyle öne çıkıyor. Yayla tereyağıyla lezzetlenen Giresun pidesinin yapım aşamaları anlatılıyor.
ASIRLIK LEZZET: BAFRA PİDESİ
Samsun'un coğrafi işaretli Bafra pidesi, asırlık geçmişiyle yöresel mutfağın önemli değerleri arasında yer alıyor. Özel hamuru ve hazırlanış yöntemiyle Bafra pidesinin lezzet yolculuğu ekranlara geliyor.
KONYA'NIN İMZA LEZZETİ: ETLİ EKMEK
Konya mutfağının simge lezzetlerinden etli ekmek, ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çekiyor. Üç farklı unun birleşimiyle hazırlanan özel hamur, dana eti kaburgasından hazırlanan iç harçla buluşuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ustalıkla hazırlanan pideler, geleneksel mutfak kültürünün önemli parçaları olarak sofralardaki yerini koruyor.