Terörist Burkay Karatepe Muğla'ya götürüldü: Suikast girişiminde yeni gelişme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suikast girişiminin firari ismi olarak belirtilen FETÖ’cü terörist Burkay Karatepe’nin yakalanmasının ardından, yargı işlemleri için Muğla’ya götürüldüğü bildirildi. 15 Temmuz gecesinin tanıklarından gazeteci Vural Efecik, A Haber canlı yayınında suikast girişiminin bilinmeyen detaylarını aktardı.