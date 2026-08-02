Burkay Karatepe operasyonunda yeni görüntüler! Takip anları paylaşıldı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi timinde yer aldığı belirtilen Burkay Karatepe ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ'cü Karatepe'nin yakalanma sürecine ilişkin takip görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımda, güvenlik birimlerinin yürüttüğü takip ve operasyon sürecine dair görüntülere yer verildi.