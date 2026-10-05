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Eyüpsultan'da yediemin otoparkında yangın!
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Eyüpsultan'da yediemin otoparkında yangın!

Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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