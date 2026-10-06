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Gaziantep'te araçta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gaziantep'te araçta silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep'te araç içerisinde otururken silahlı saldırıya uğrayan şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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