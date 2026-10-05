Müge Anlı'da babasını arayan Hamid Yorulmaz olayında flaş gelişme: 2 gözaltı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Hamid, annesinin gerçek babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. Hamid'in annesi Nihal Beyit ise canlı yayına bağlanarak, “Hamid dava açsın, babasının adını öyle öğrenir” açıklamasında bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından programda ele alınan iddialar ihbar kabul edildi. Anne Nihal Beyit ve dayı gözaltına alınırken, Beyit hakkında soy bağını değiştirme iddiasıyla soruşturma başlatıldı.